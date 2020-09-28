Сестра Готорн (2009) Кристина Готорн успешно руководит младшим медицинским персоналом Ричмондского госпиталя и справляется с нелёгкой ролью матери-одиночки. Всё может измениться, когда членом совета директоров госпиталя...

Голливуд (1980) Британские историки кино раскрывают перед зрителем историю и особенности немого кино, уделяя внимание и вопросам кинопроизводства того времени. В сериале используются интервью с участниками съёмок...

Malkot (2018) Роскошная яхта семейства Малка – хозяев местной преступной империи. Эяль Малка с размахом отмечает здесь свой «мальчишник», но в разгар вечеринки на борту появляются наемные убийцы и в один момент...

Спецназ: Сан-Диего (2011) Сериал рассказывает о буднях ударной группы по борьбе с терроризмом в Сан-Диего и пародирует полицейские драмы и боевики....

Когда улитка влюблена (2016) Детектив Цзи Бай и его новая помощница Сюй Сюй на первый взгляд могут показаться несовместимыми, но на самом деле они лучшие напарники в полиции, раскрывающие одно дело за другим. Цзи Бай влюбляется...