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Декабрьская невеста (2016)

Декабрьская невеста (2016) Год выпуска: 2016
Страна: Канада
Жанр: Фильмы / Мелодрама / Комедия
Продолжительность: 1:24
Режиссер: Дэвид Уиннинг
В ролях: Джессика Лаундс, Джей Хиндл, Дэниел Лиссинг

Дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Однако девушка может найти там свою настоящую любовь, когда приведет с собой фальшивого жениха.
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28-09-2020, 14:30
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